"Queremos un equipo con Messi, no de Messi"

Roberto Ayala decidió volver a los terrenos de juego y emprendió un camino al lado de Scaloni en la Selección de Argentina. En una entrevista en el diario 'Goal', el ex jugador fue preguntado por Leo Messi.

En cuanto a su primer recuerdo del delantero del Barcelona, se quedó con el debut: "Me acuerdo del primer día que debutó Messi y lo tímido que era. No salía de la habitación y con el paso del tiempo fue creciendo de manera exponencial. Hoy veo a un hombre que ha tomado la decisión de ser el capitán tanto adentro como fuera de la cancha".

El argentino no dudó en defender a Leo Messi, diciendo que a pesar de lo que han dicho sobre él y su juego en Argentina sigue queriendo jugar con la 'Albiceleste'.

"Sigue queriendo venir y pasó muchos momentos de críticas Es el lugar donde él se siente cómodo y quier estar y donde le gustaría ganar algún título. Nos gustaría tener un equipo con Messi y no de Messi. La idea es tener a futbolistas a su alrededor que se puedan potencial con él y que ellos también puedan aprovechar tenerlo al lado", continuó.

Roberto Ayala no se mojó sobre el futuro de Lautaro: "Lautaro está en un club muy importante y de lo poco que lo conozco me ha demostrado que es muy inteligente. Todos quisimos mejorar en su momento nuestras carreras y él no va a ser una excepción".

En cuanto a ser primer entrenador en algún momento, Roberto Ayala no se escondió. "Mi objetivo hoy es ser el mejor ayudante de campo del mundo. Lo que hago, hacerlo lo mejor posible y llevarlo al máximo. Creo que ese paso lo voy a dar, pero no sé cuando", acabó.