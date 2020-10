¿Quién lleva más 'hat tricks': Cristiano Ronaldo o Messi?

La pugna entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo se extiende a muchos órdenes. Su gran frente reside en ver quién acaba marcando más goles mientras estén en activo. Pero la batalla se disgrega en más frentes aún: cuál es el que lleva más dobletes, quién ha conseguido más desde el punto de penalti, cuál de falta, póker, repókers... Y, cómo no, quién es el que ha hecho más 'hat tricks' contando sus encuentros de clubes y selecciones.

Vaya por delante que en este ranking no van incluidos los partidos en que lograron más de tres tantos. Algunas fuentes sí lo hacen, pero en ProFootballDB entendemos que un triplete no va contenido en un póker del mismo modo que dentro de un 'hat trick' no se computa un doblete.

Dicho esto, hablamos de una de las pugnas más bonitas del de Madeira y el de Rosario, puesto que solo les separa uno y no es una clasificación que se mueva con mucha asiduidad, obviamente.

'Hat tricks' Cristiano vs. Messi

876 partidos después luciendo la camiseta del Barcelona y la Selección Argentina, Leo Messi anda en los 47 tripletes, uno más que su íntimo rival, que está en 46 una vez jugados 1.019.

O sea, el argentino lo ha conseguido en un 5,36% de sus duelos, una representatividad bastante similar a la del luso, que se queda en el 4,51%. Ahí van incluidos sus goles de penalti.

Si consideráramos también los partidos en que han marcado más de tres goles, entonces habría una variación, puesto que Cristiano estaría en 56 (lleva ocho pókers y dos repókers) y Messi en 54 (hizo cuatro goles en seis ocasiones y una vez cinco).

'Hat tricks' de Cristiano vs. Messi clubes

La batalla de clubes, a pesar de que el argentino ha jugado menos partidos que el luso a lo largo de su carrera (se nota que tiene dos años menos) también la gana: lleva 41 tripletes en sus 736 encuentros con el Barça.

Quiere decir que el 87,23% de los 'hat tricks' de su carrera los ha hecho como azulgrana.

Cristiano Ronaldo, por su parte, ha firmado en la actualidad 39 en 852 partidos. Con el Sporting no le dio tiempo a ninguno, en el Manchester United firmó solo uno y en la Juve ha hecho dos. Se lleva la palma su etapa con el Real Madrid en ese sentido.

Teniendo en cuenta el total de su carrera, ello quiere decir un 84,89%, algo menos que el delantero argentino.

'Hat tricks' de Cristiano vs. Messi en su etapa en el Real Madrid

Entre 2009 y 2018, fueron ocho años los que Messi y Cristiano pudieron retarse de manera directa. La marcha del astro portugués a la Juventus cambió unos encuentros que cada temporada dejaban bastante espectáculo. De hecho, la media dice que al menos conseguían cuatro 'hat tricks' por curso.

Aquí sí gana el Cristiano 'merengue': 36 tripletes hizo en sus 438 partidos como jugador blanco. Dicho de una manera más bestial: uno cada 12 partidos.

La 'Pulga' no solo hizo menos, sino que en más partidos, por lo que su media es algo inferior. 33 tripletes en 476 duelos componen su estadística. En su caso, también hablamos de una costumbre bestial: hacer un 'hat trick' cada 14 encuentros.

'Hat tricks' de Cristiano vs. Messi con sus selecciones

El número de conquistas, obviamente, decrece cuando los dos astros se han enfundado, respectivamente, la camiseta de Argentina y Portugal, puesto que con sus países han disputado menos partidos. Con todo, llama mucho la atención la diferencia entre ambos.

Y es que aquí CR7 distancia en más del doble al seis veces Balón de Oro. En 167 partidos disputados con la Selección Lusa, hasta 15 veces celebró goles por duplicado el delantero. Una cifra a destacar, sin duda.

Leo Messi, no obstante, está en siete. Y la diferencia de choques aquí no es tan relevante, pues ha vestido de albiceleste en 140 ocasiones.