"Quien piense que mi única habilidad es la velocidad tiene un problema"

El futbolista de los Wolves e internacional con la Selección Española Adama Traoré, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, concedió una entrevista en el 'Daily Mail'.

El extremo confesó su admiración por Ronaldinho: "Para mí, su llegada a Barcelona fue increíble, algo mágico. Luego, Andrés Iniesta y poco después vinieron más jugadores como ellos. Pero con quien empezó todo fue con Ronaldinho. A mi edad, Ronaldinho era el mejor".

"Siempre recordaré su primer gol ante el Sevilla. Mi casa no estaba lejos del Camp Nou, así que escuché los gritos y el ruido en mi cama. El partido era a medianoche y estaban dando comida gratis a la gente para que lo vieran. El estadio estaba lleno. Y lo vi al día siguiente. Antes de Ronaldinho, el Barcelona no podía desafiar al Real Madrid, porque tenía a los 'Galácticos' y lo ganaron todo", agregó.

También se refirió a su pasado: "Cuando era pequeño, mi hermano, mis amigos y yo solíamos jugar un torneo contra todos, cinco contra cinco. La gente nos conocía, porque yo jugaba en el Barcelona y mi hermano jugaba en el Espanyol".

"Ganábamos la mayoría de nuestros partidos y decían: 'Hay dos hermanos, uno jugando en el Barcelona y otro en Espanyol. Tienen un equipo de amigos y son muy buenos', así que venía gente de todas partes de la ciudad y solían desafiarnos. Yo tenía 14 o 15 años en ese momento y solía jugar contra chicos de 17 y 18. Jugamos contra todos donde crecimos y fue muy divertido", añadió.

Sobre su estilo de juego, aseveró: "No creo que la velocidad tenga que ver con el color de la piel, aunque, para mí, no importa porque sé lo que tengo, sé cómo juego, sé lo que doy y si la gente piensa que mi habilidad solo es la velocidad, está bien, no hay problema, el problema es suyo y tendrán una sorpresa".

"El cuerpo técnico tuvo una idea muy inteligente porque sabían que estaba teniendo problemas con mi hombro. Los oponentes me agarraban del brazo para que no me moviera, tiraban de mi hombro. Si pones el aceite, es imposible que me agarren, especialmente si yo también me muevo. Al principio fue muy divertido porque muchos jugadores me agarraron del brazo y no podían atraparme", concluyó.

Además, Adama Traoré confesó que pudo convertirse en jugador de la NFL: "Los cazatalentos lo intentaron, pero yo quería ser futbolista. Mi sueño siempre fue jugar al fútbol".