¿Quiere el príncipe de Johor comprar el Valencia?

Con las protestas contra Peter Lim por parte de la afición del Valencia siendo cada vez más frecuentes, este lunes 1 de marzo ha sido protagonista en la actualidad del cuadro 'che' el príncipe de Johor, un sultanato de Malasia.

El mismo, llamado Tumku Ismail, ha publicado numerosas 'stories' en su cuenta personal de Instagram en las que analizaba la situación del club y mandaba mensajes en los que se podía intuir un deseo por ser el dueño del equipo.

"Soy un príncipe, no un hombre de negocios. El dinero no me motiva, me motiva la gloria y hacer historia. No es un secreto que amo el fútbol, me apasiona. Quiero expandir mi imperio desplegar mis alas y tener nuevos retos. ¿Qué necesita el Valencia? Necesita a alguien que sepa fútbol, tenga hambre de éxito, sea apasionado y entienda lo grande que es un club como el Valencia", comenzó.

"No soy nuevo en el fútbol. Cree el Johor y hemos ganado 16 títulos en ocho años siendo uno de los equipos más importantes del sudeste asiático. No soy alguien que cambie el logotipo (escudo) o la tradición de un club como puede ser el Valencia", aseguró.

Pese a ello, se desconoce si existe un interés real en hacerse con el club y se ve más como una campaña de apoyo (destacando al club a nivel internacional) a Peter Lim, ya que el actual dueño del Valencia y el príncipe de Johor son buenos amigos.