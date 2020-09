Pese a que su físico y sus registros no son los de antaño, Radamel Falcao sigue siendo uno de los delanteros más temidos del planeta y su nombre siempre aparece en las listas de los mejores atacantes de la última década.

A sus 34 años, el astro colombiano ha entrado de lleno en la parte final de su prolífica carrera deportiva, aunque de momento Falcao no divisa en el horizonte una posible retirada.

"Me gustaría jugar a fútbol unos años más, me veo con fuerzas, aunque todavía no he pensado a fondo en el futuro de mi carrera", desveló en una entrevista en el canal de Youtube de Daniel Habif.

De igual forma, el atacante de la Selección Colombiana no ocultó cuál sería su destino preferido una vez concluya su etapa actual en el Galatasaray y apuntó a la Major League Soccer.

"Quiero jugar en el Inter Miami de David Beckham. Es que hay muchos colombianos allí y eso me recuerda a mi tierra", desveló un crack que piensa que puede ser útil para los nuevos talentos. "Con mi experiencia, puedo ayudar a los jugadores jóvenes con sus carreras", sentenció.