Rafa Márquez sueña con poder dirigir al Barcelona

Rafa Márquez quiere volver al fútbol europeo. Guarda un buen recuerdo de sus años allí, y le gustaría repetir, pero ahora al otro lado, en los despachos o, por qué no, en los banquillos.

Así lo explicó, en una entrevista concedida a 'Fox Sports'. "No lo descarto y si regreso sería directamente a Europa, ahí tengo las puertas abiertas, he dejado muy buenas relaciones y es donde está el mejor fútbol del mundo. Si en algún momento hay la posibilidad de trabajar en México lo haré con gusto", explicó.

"Ahora que estuve como directivo en Atlas, la verdad me mordía la lengua cuando estaba en los entrenamientos y como siempre era de dirigir, tratar de ayudar, de ordenar, de alentar, de regañar; me siento más estando dentro de la cancha como entrenador. Como dirigente, la verdad, es un poco aburrido para mi carácter, mi entusiasmo", añadió el ex capitán del 'Tri'.

Se ve en los banquillos, y cree que eso se lo debe a Ricardo La Volpe. "Muchos de los movimientos, de las ideas tácticas y técnicas que aprendí con La Volpe las utilizaba en Barcelona, hasta el punto que en la primera etapa de Guardiola yo era como un confidente de él para el tema sobre todo de las salidas que él lo ha declarado en ciertas ocasiones, me preguntaba mucho de lo que hacía La Volpe en esas instancias", reveló Márquez.

Un comentario que dio pie a la pregunta sobre si le gustaría entrenar al Barcelona. "Ojalá, pero para eso hay que prepararse muy bien, sería un sueño hecho realidad. Hay que trabajar muy duro para tener experiencia y llegar a un equipo como ese", dijo al respecto, dejando la puerta abierta a esa posibilidad.