Rafinha reveló por qué Vidal se fue al Barça

El Bayern de Múnich se ha recompuesto y mantiene vivas las opciones de doblete tras el adiós de Niko Kovac. El proyecto del germanocroata fracasó después de año y medio, tiempo en el que ha mantenido una guerra dialéctica con un ex jugador como Rafinha.

El lateral derecho, ahora en Flamengo, arremetió en varias ocasiones contra Kovac y esta semana lo volvió a hacer en una entrevista para 'Bild' donde reveló sus desencuentros con el técnico y le acusó de ser culpable de la salida de pesos pesados del club.

"Le pedí que me liberara en 2018 porque tenía una oferta del Bayer Leverkusen. Me dijo '¡quédate, te necesito!'. Y después apenas me dio algunas oportunidades en los segundos tiempos en toda la temporada", criticó Rafinha.

Y continuó: "Respeto a Kovac, pero te aseguro que si hubiera sido distinto, todos podríamos seguir en el equipo: Arjen Robben, Frank Ribery, James Rodríguez, Mats Hummels, Renato Sanchez, Arturo Vidal y yo".

"Eso pudo haber pasado, pero todo llegó a su fin con Kovac", lamentó Rafinha, que revelaba así que el adiós de históricos o referentes fue decisión directa de Niko Kovac, al que sustituyó a mitad de temporada Hanssi Flick.