"Rakitic nos ayuda siendo Ivan, no siendo Banega"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ofreció unas declaraciones a 'Goal' en las que reconoció que está disfrutando de su estancia en la ciudad andaluza.

"Estoy disfrutando de mi profesión y de la ciudad. Mi familia igual, estamos bien y eso es importante. Los entrenadores somos personas, que tenemos gente detrás, que nos sigue, que nos sufre y es importante que estén bien. En mi caso están encantadísimos con esta maravillosa ciudad, con la acogida de la gente y todo. A nivel de club estamos muy contentos de trabajar y ser responsables del Sevilla", comentó el técnico español.

En cuanto a este nuevo modelo de fútbol debido a la pandemia de coronavirus, Lopetegui explicó: "El fútbol tiene sentido cuando juegas para tus aficionados. Estamos haciendo un gran esfuerzo para adaptarnos. Todo se escucha más, todo es más transparente y todo se analiza más porque se escucha lo que dice el entrenador, el árbitro y los jugadores. Nos tenemos que adaptar todos. Los protagonistas son los jugadores y los de fuera tratamos de no estorbar y de ayudarles".

También tuvo tiempo de hablar el técnico del conjunto hispalense de las lágrimas que derramó cuando ganó la final de la Europa League: "Es una muestra de emoción y de alegría. En un año futbolístico hay muchos momentos complejos y difíciles, hay mucho trabajo detrás de muchísima gente en el club, no solo de los jugadores o el staff técnico. Hay trabajo de la dirección deportiva, de la gente que está a nuestro alrededor en el club, del presidente, de la junta, de todos. Culminar de esa manera es una alegría para todos. Lo expresé así pero era alegría".

Sobre la salida de Banega, comentó: "Éver Banega nos hacía mejores en muchos aspectos. Hizo un año muy bueno, además fue de menos a más y terminó a un nivel altísimo, igual que Reguilón. Son jugadores que ya no están, les damos las gracias por lo que nos dieron. Tenemos que cuidar y mirar a los que están, que son los que ahora nos van a ayudar a ganar partidos y tienen toda nuestra confianza. Me vale para Rakitic y para todos. Ivan viene a ser Ivan y a tratar de dar lo mejor de sí mismo y ayudarnos. Está creciendo muchísimo como jugador y nos van a ayudar siendo Ivan, no siendo Banega".

Lopetegui también habló de Koundé: "Sigue con nosotros, es bueno para el equipo y para el jugador. Está en una edad en la que tiene que seguir creciendo, mejorando y desarrollando sus buenas condiciones. Antes no iba a la Selección y era uno de los jugadores con los que hacíamos un poco más de trabajo individual. Tiene buen carácter para aprender, es un chico maduro, muy curioso en lo que tiene que mejorar y eso es muy bueno".

"Idrissi no ha podio trabajar aún con nosotros, ojalá que la semana que viene se pueda incorporar. Queremos recuperar también a Suso y a ver qué pasa con las molestias de Acuña y Jesús Navas, cruzamos los dedos para que no sea grave. Esperamos que vuelvan sanos todos los que han ido con su selección. Cuando te dicen que un jugador tiene COVID-19, está fuera 2 ó 3 semanas y con todo lo que viene después. Ese escenario es complejo, pero es lo que hay", sentenció Lopetegui.