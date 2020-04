Rakitic solo saldría del Barça para volver al Sevilla

Los jugadores piensan en qué será de ellos una vez pase la crisis sanitaria. En especial aquellos que su contrato está próximo a expirar.

Ivan Rakitic, por ejemplo, está vinculado al Barça hasta 2021. El club, sin embargo, no cuenta con él y ya le habría hecho saber que su idea es traspasarlo en verano.

Rakitic, apunta 'Estadio Deportivo', solo aceptaría salir con una condición: volver al Sevilla, club en el que se hizo un nombre antes de poner rumbo al Camp Nou.

El Atlético ha sonado últimamente como posible destino del croata. Pero Rakitic, al menos según la prensa sevillana, no tendría ningún interés en probar suerte en el Metropolitano.

Así pues, Rakitic tendría clara la decisión con respecto a su futuro. Si llega una oferta procedente del Sánchez-Pizjuán, la escuchará encantado. De lo contrario, está dispuesto a seguir en el FC Barcelona hasta junio de 2021.

¿Y es posible su regreso a Sevilla? Según 'AS', no es la prioridad de Monchi, pero Rakitic es alguien especial tanto para el director deportivo como para la hinchada. Habrá que ver si su ex equipo, finalmente, le abre de nuevos las puertas al centrocampista.