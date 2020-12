Rapinoe reconoció que no merece estar en el The Best tras jugar tres partidos en 2020

Este jueves se dio a conocer en la gala de los premios The Best el mejor once femenino del año 2020 de FIFPro, un equipo cargado de estrellas internacionales en el que entró la estadounidense Megan Rapinoe.

La jugadora del OL Reign fue elegida junto a futbolistas como Vivianne Miedema, Lucy Bronze o Vero Boquete, una elección que no solo sorprendió a los seguidores del fútbol femenino, sino a la propia capitana de la Selección de Estados Unidos.

Tal fue su sorpresa, que Rapinoe no dudó en publicar una extensa carta en sus redes sociales oficiales. Y os estaréis preguntando el motivo de todo este asombro. Pues que Rapinoe lleva sin jugar desde marzo.

Y es que renunció a estar en la burbuja de la NWSL en Utah en el verano, debido a la pandemia de coronavirus, donde se jugó la Challenge Cup. Y, tras cancelarse la Liga, tampoco participó en el torneo Fall Series. Además, la Selección Estadounidense no la llamó para el amistoso ante Países Bajos. Es decir, Rapinoe solo jugó la SheBelieves Cup de marzo.

"Obviamente, me siento honrada de ser reconocida por mis colegas alrededor del mundo que votaron por el Equipo FIFPro. Al mismo tiempo, me sorprendió cumplir con los requisitos para ser elegida ya que no he jugado desde marzo (2021, ¡aquí voy!)", comentó la conocida jugadora en las redes.

Y añadió: "Tenemos tantas jugadoras fenomenales en el mundo y todos tenemos que hacer lo necesario para reconocerles. El hecho de que haya sido elegida revela una vez más que para impulsar nuestro juego tenemos que invertir para que más jugadoras tengan la oportunidad de ser vistas en TV en sus países y globalmente mientras compiten para sus equipos y selecciones".

"El futuro de nuestro deporte es tan brillante, el potencial es ilimitado, que nuestro compromiso para impulsarlo desde todos los ángulos tiene que igualar esto. De nuevo, estoy honrada y halagada de haber sido reconocida para este honor y ¡espero con ansias el volver al campo en 2021!", prosiguió.

"Felicitaciones a todas estas increíbles jugadoras del once ideal. Esperemos que sea otro gran año en el fútbol femenino. Felices Fiestas, les deseo a todos salud y felicidad. Besos y abrazos, Pinoe", sentenció una Rapinoe que se llevó los elogios de todos sus seguidores por su gran gesto de humildad, algo que ha llevado a muchos a preguntarse si Leo Messi o Cristiano Ronaldo hubieran hecho lo mismo en su situación.