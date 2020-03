Recaditos para River y baile colombiano, así celebró Boca

Como no podía ser de otra manera, los ritmos colombianos inundaron la celebración de Boca Juniors. Fabra y Villa fueron los maestros de ceremonias y pusieron a todo el mundo a bailar.

Los dos ocuparon el centro del vestuario y conforme el resto de compañeros iban viendo los movimientos se iban sumando a la baile. Izquierdoz y Hurtado fueron los primeros.

Los cuatro no necesitaron más que un bombo para poner a todo el mundo a bailar y el que no lo hacía no perdía detalle con su móvil e inmortalizaba el momento.

Uno de ello fue Mauro Zárate, al que se le escuchó un recordatorio para River en mitad de la fiesta. "Para River que está muerto", comentó el ex de Vélez.