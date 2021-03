Recado de Theo al Madrid: "Si uno no juega, no puede demostrar nada..."

Le habría gustado triunfar en el Real Madrid, pero no pudo ser. La vida le tenía preparado algo mejor a Theo Hernández. Ahora vive el mejor momento de su carrera en la Serie A con el Milan.

El defensa concedió una entrevista a 'AS'. Le preguntaron que cómo era posible que, con su potencial, no tuviera sitio en los planes de Zidane.

"No sé... Son decisiones del Real Madrid y del entrenador. Pero lo mejor era salir de allí", dijo. Y cree que es el mismo caso que con Achraf, quien triunfa en el Inter. "También era lo mejor para él. Si un futbolista no juega, no puede demostrar nada. Ahora lo estamos haciendo los dos", opinó.

Entiende Theo que por el Madrid pasan muchos jugadores cargados de talento y, al final, a algunos no les queda otra que salir para encontrar su mejor versión. "En el Madrid hay jugadores muy buenos y muchos deben irse para buscar minutos y confianza, como dije. Eso hace que, con el tiempo, exploten", apuntó.

Nunca olvidará la Champions que ganó como 'merengue'. "Es una emoción que se te queda", admitió.

Por último, habló sobre los rumores que apuntan al posible regreso de Cristiano a Concha Espina. "¿Si me lo imagino de vuelta? No tengo ni idea", dijo entre risas. "Es un jugador descomunal, lo ha gado todo y no baja su nivel de ambición. La ausencia de un jugador así se nota siempre. Dicho esto, los grandes clubes siempre tienen la capacidad de volver a su lugar", finalizó.