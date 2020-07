Reguilón brindó el gol y la victoria a Biri Biri

El Sevilla cerró esta gran temporada 20-21 con una victoria por la mínima ante el Valencia. El único tanto del encuentro lo firmó Sergio Reguilón con un disparo que se coló por la escuadra de Jaume Doménech.

El lateral cedido en el conjunto de Nervión por el Real Madrid atendió a los medios tras el pitido final: "No me acuerdo de mi último gol con la derecha. Estoy muy feliz por la actitud del equipo, es un orgullo. Mis compañeros vacilan mucho. No suelo meter goles, éste es un golazo".

"El objetivo se ha cumplido, la Champions, llevamos muchos partidos invictos. En los genes del Sevilla va competir y ser ganadores. El trabajo y la unión del equipo ha sido clave, los grandes grupos consiguen grandes cosas. ¿Un gol al comienzo y otro al final? Vamos a tener que hacer LaLiga más corta, a ver si marco más", agregó.

Además, Reguilón se acordó de Biri Biri, leyenda del Sevilla que falleció este domingo: "Quiero dedicar esta victoria y este gol a Biri Biri, va para él. El equipo ha cumplido una temporada sobresaliente. Es el momento de desconectar unos días, liberar la mente y esperemos que venga otro mes de competición a muerte en Europa, vamos a ir a por todo".