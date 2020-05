Resoluciones de la temporada 2019-20 de fútbol sala

La Real Federación Española de Fútbol publicó a través de un comunicado oficial las resoluciones de la presente temporada de las diferentes categorías del fútbol sala español.

Primera y Segunda División

Se acuerda validar la clasificación por el Juez a todos los efectos competicionales que proceda. En el caso de Primera División de Fútbol Sala, se fijan las ocho primeras posiciones para la disputa del 'play off' por el título (con el resultado del play off los equipos también se disputan las plazas que dan derecho a participar en competición europea una vez resuelto el play off, en este caso dos según la normativa).

En Segunda División de Fútbol Sala, se fija el ascenso directo a Primera División del primer clasificado y las cuatro posiciones para la disputa del play-off por el ascenso a Primera.

Segunda División B

Se acuerda validar la clasificación por el Juez a todos los efectos competicionales fijando las cuatro primeras posiciones de cada grupo para la disputa del 'play off' de ascenso a Segunda División.

Tercera División

Se acuerda validar la clasificación por el Juez a todos los efectos competicionales que proceda. Se determinan las posiciones para fase de ascenso (varía según los grupos).

Primera y Segunda División Femenina

Se acuerda validar la clasificación por el Juez a todos los efectos competicionales que proceda. En el caso de Primera División Femeninia, se determinan los cuatro primeros para el play off por el título. En Segunda División Femenina, se fijan las tres primeras posiciones de cada grupo para la disputa del play-off de ascenso a Primera División Femenina.

División de Honor Juvenil Futsal

Se acuerda validar la clasificación por el Juez a todos los efectos competicionales que proceda. Se determina el campeón de cada grupo.