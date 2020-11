Revelan que Beckham pudo ser ministro de deportes de Inglaterra

La carrera de Beckham como jugador ha dado para mucho, además de su faceta como empresario mediático. El ex jugador pudo llegar a ser hasta ministro de deportes en el Reino Unido.

Según ha contado Sir Craig Oliver, ex jefe de relaciones públicas con David Cameron, en el podcast 'What Were You Thinking?', la intención surgió en el año 2013.

"Recuerdo mirarlos y decirles que esperaran un minuto. A Beckham lo conocí un par de veces y es un tipo agradable, pero no estoy seguro de si está hecho para estar parado en un despacho de la Cámara de los Lores defendiendo la política del gobierno sobre deportes, que puede ser muy complicada", contó.

Sir Craig Oliver estaba seguro de que llegarían a arrepentirse muchísimo de haber hecho realidad aquella idea.

"Todo el mundo nos ridiculizaría e incluso si obtuviéramos una cobertura gloriosa terminaríamos arrepintiéndonos a nuestro antojo durante muchos muchos meses", acabó.