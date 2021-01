Reynoso no descarta la continuidad de Bryan Angulo

Reynoso no pierde la esperanza en relación a Bryan Angulo. El técnico peruano afirmó este miércoles que cabe la posibilidad de que el delantero ecuatoriano continúe en Cruz Azul, aunque eso dependerá de las ofertas que lleguen.

"Angulo se entrena con nosotros, lo estamos poniendo en forma porque tuvo mes y medio de vacaciones. Esta semana lo vimos con mejores actuaciones y si las ofertas que hay por él no interesan, seguro se quedará", explicó en rueda de prensa.

El entrenador, de 51 años, admitió que el jugador tiene opciones de acompañarlos en el torneo Clausura.

"Angulo tiene potencial y es mucho más de los refuerzos delanteros que hemos visto hasta el momento. Si no encontramos algo mejor, se queda", precisó.

El ariete llegó a Cruz Azul para el Apertura 2019, pero en los diez partidos que jugó, no anotó.

Angulo fue cedido a Tijuana por dos torneos, en los que jugó 27 encuentros, marcó siete goles y dio una asistencia.

El futbolista es una de las alternativas que tiene Cruz Azul para suplir su escasez de delanteros. Junto al ecuatoriano, Reynoso tiene al mexicano Santiago Giménez y al uruguayo Jonathan Rodríguez, quien está castigado por violar el aislamiento por el coronavirus.

El peruano espera reforzar la plantilla en dos posiciones antes del cierre del mercado de traspasos. Los argentinos Guillermo 'Pol' Fernández y Walter Montoya aún no pueden jugar debido a que tienen pendientes algunos trámites de orden migratorio.

El ex técnico de Puebla dijo que su compatriota Yoshimar Yotún aún no está físicamente al 100%, por lo que no garantizó su titularidad en el partido de la cuarta jornada, este sábado ante Querétaro.

"Yoshimar se pone a tono en físico. En el partido pasado (ante Pachuca), presupuestamos que en el segundo tiempo nos ayudaría con la posesión y lo hizo bien a pesar del atenuante de que entró como volante mixto y luego lo saqué como carrilero", concluyó.