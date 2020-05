Rifirrafe entre el presidente del Getafe y la alcadesa de la ciudad

Ángel Torres lanzó la primera piedra, criticando al consistorio por su negativa a venderle el Coliseum, de propiedad municipal. La alcaldesa de Getafe le ha respondido con dureza, en declaraciones recogidas por el diario 'Marca'.

Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, lanzó un claro aviso a Ángel Torres. "No voy a permitir un 'pelotazo' urbanístico con irregularidades como quiere el presidente", espetó.

"Hay rumores permanentes de la venta del Getafe. Viene cada domingo al palco gente para hacer negocios. Y está claro que el Getafe valdrá más si tiene un patrimonio como el Coliseum", añadió.

"Su venta no es posible y me preocupa que el propósito vaya ligado a la posterior venta del club. Pero no voy a permitir que alguien se enriquezca con nuestro patrimonio", dijo también la alcaldesa getafense.

Insistió en sus sospechas acerca de las intenciones del presidente azulón. "No se puede jugar con lo que es público. El estadio tiene una protección urbanística y habría que modificar el Plan General para venderlo", dijo.

"Sería un concurso público, a ver si se cree Ángel Torres que puede hacer lo que le dé la gana y adjudicárselo a dedo. Lo que no voy a consentir es que los vecinos de Getafe tengan que pagar el techado del Coliseum ni el jacuzzi de los jugadores", apuntó también la regidora.

Para ella, Ángel Torres se siente por encima de la alcaldía. "Cuenta que en la calle le llaman alcalde y a mí no. No sé lo qué le dicen pero a mí también me quiere la gente. Si quiere le propongo el reto de ir por Getafe y visitar un centro de mayores. Y que se presente a las elecciones si quiere, nos vemos en las urnas, sin problema", continuó diciendo.

"Me veo con frecuencia por él la calle y no me había trasladado nada de lo que dice en la prensa, con ese sentido y esa virulencia. Y eso es lo que le he transmitido a Clemente Villaverde, que es el director general, cuando me ha llamado en nombre del club para disculparse", destacó Sara Hernández.

Y acabó dejando claro que la mediación de Javier Tebas no es necesaria. "No es un problema de que me llame Tebas como dice Torres. No voy a participar en ilegalidades", sentenció.

"La respuesta es no a la venta del Coliseum porque es un 'pelotazo' de seis millones de euros que es el valor catastral. Así que deje de decir que le he engañado. Además, quiere pagar con instalaciones deportivas para los barrios, no con dinero, y no es posible en ningún caso", añadió, para finalizar.