Riquelme le pidió a De Rossi posponer su retirada

Pocos jugadores europeos han dado el paso que dio Daniele de Rossi. El italiano, tras toda una vida en la Roma, acabó su carrera en las filas de Boca Juniors. Pero hubo alguien que lo quería más tiempo.

El futbolista italiano confesó que Juan Román Riquelme habló con él antes de que se hiciese oficial su retirada, el 6 de enero. El propósito, convencerle para que se quedase algo más.

"Apenas lo vi, le expliqué mi situación, era lo justo. Él me pidió que me quedase y me pusiera bien físicamente. Me estaba hablando un jugador que era un ejemplo, un poeta del fútbol y me sentí obligado", reconoció De Rossi en 'Sky Sport'.

Sin embargo, eso duró poco. "Me hizo efecto, entrené cinco o seis veces con el equipo y me pedían que me quedase. Tuve que decir que me iba al día siguiente, pero me hubiera quedado mucho tiempo", añadió.

"Tengo nostalgia por aquel lugar, mi familia y yo la sentimos. La experiencia fue maravillosa, aprendí mucho. Allí me di cuenta aún más de que el talento sin organización táctica se desperdicia, se convierte en un poco de confusión, hermosa a la vista, pero siempre estamos hablando de confusión", aseveró.

Finalmente, Daniele de Rossi decidió colgar las botas. El futbolista italiano confesó que echaba de menos Italia y su familia, por lo que decidió volver a Europa ya como jugador retirado.