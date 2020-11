Roberto, un 'MVP' en el banquillo

El portero del Real Valladolid Roberto Jiménez, tras haber sido elegido por la afición blanquivioleta 'Jugador estrella' del mes de octubre, ha reconocido, en rueda de prensa telemática, que "no esperaba" estar en el banquillo como suplente en los últimos partidos, tras su buen inicio en la liga y ha prometido "trabajo".

El jugador ha explicado que este premio supone "recibir el apoyo de la gente y, ahora, en esta situación, será algo que le "ayude", le dé "fuerzas para trabajar" y para "recuperar" un puesto en el equipo. Esa continuidad que pensaba que se había "ganado", ya que su rendimiento ha sido bueno y las sensaciones, también, y "nunca" había dejado de ser titular en estas condiciones.

"Ha sido una decisión del míster que no esperaba. Él ya dio sus explicaciones, que quería un cambio de dinámica, y a mí, como profesional, solo me queda respetarla y seguir trabajando, aunque me ha sorprendido", ha detallado el guardameta madrileño.

Asimismo ha aclarado que, cuando llegó a Valladolid, dejó claro que su objetivo, en el proyecto del club, era "a largo plazo" y seguirá poniendo su "ilusión y ganas", con lo que "ningún tipo de decisión va a hacer que esto cambie", y que deje de aspirar a "ser un jugador importante dentro y fuera del campo".

"Esto no lo voy a cambiar a pesar de que, después de la jornada ocho y un buen rendimiento, haya perdido mi sitio en el equipo titular", ha matizado, al tiempo que ha advertido de que "en una posición tan sensible como la del portero, en la que no se sale o entra como otras demarcaciones", es más difícil de gestionar todo.

Esta decisión técnica se puede traducir en que trabaje "más serio", "con menos bromas" y para sentirse bien "consigo mismo", porque es "al único" al que "debe explicaciones", pero su "experiencia" y su "forma de ser" van a hacer que "no baje la guardia", porque el objetivo es que "el equipo gane" y, para eso han de "sumar todos", independientemente de la situación de cada uno.

Y ha continuado indicando que "nada de lo que diga o de lo que pase debe cambiar la dinámica y la mentalidad que ha adquirido el equipo después de una victoria, porque se la merecían todos, y seguro que va a servir para preparar mejor el siguiente partido, coger confianza y empezar una línea ascendente".

En su opinión, aunque "convivirá" con esta decisión de Sergio, en su posición, "algo así deja un mensaje, como profesional, con lo que ahora mismo entiendo que la competencia en mi puesto, tal y como la entiendo, se diluye un poco, porque sentía que podía haberme ganado la continuidad y quería que llegara la victoria formando parte del equipo titular, pero no ha podido ser así".

"El míster es el que manda, pero a cada uno, en su situación, le manda un mensaje diferente. Buscaba un cambio de dinámica y eso pasaba por cambiarme a mí para que entrara Masip. Los motivos de cada uno hay que entenderlos, y ponerse en su pellejo, y está claro que no se puede tener a todos los jugadores contentos por igual", ha añadido.

Roberto Jiménez ha comentado que "una parte de lo que piensa" se la "reserva" para él, ya que "lo importante es que el equipo consiga una buena dinámica", pero ha confesado que, durante su carrera ha vivido "todo tipo de situaciones", se ha sentido "más y menos valorado" y ahora se encontraba en uno de los "mejores niveles en cuanto a sensaciones personales".

"Sintiéndome así, nunca había dejado de competir", ha admitido Roberto, quien considera que "no" se sintió "aludido" cuando Sergio González criticó el elevado número de goles en contra, porque "objetivamente, no fueron consecuencia de un mal rendimiento" por su parte.

También ha desvelado que guarda una "relación magnífica con Jordi Masip" y "seguirá siendo así, porque el fin es buscar el bien del equipo y ser lo más felices posibles en nuestra relación personal", aunque es consciente de que el meta catalán "lleva más tiempo, y tiene unos galones que quizá yo me tenga que ganar", ha dicho.

Y ha reconocido que "trabajar cuando no se está conforme con las decisiones que se toman respecto a uno, hace que esté más serio y distante, pero no para dificultar el trabajo diario, porque el objetivo es entrenar y prepararnos para dar un buen nivel en todas las posiciones".

En este sentido, ha indicado que "hay decisiones que te pueden hundir, fortalecer o fastidiar", en su caso, sería ahora la última opción, pero tiene "una trayectoria larga" y "nada" le va a "apartar de ese objetivo marcado, que es "ser un jugador importante para este equipo", ya que la meta es "a tres años, no a nueve jornadas de liga".