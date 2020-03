Roces con Messi, críticas al equipo... un futuro incierto para Ter Stegen

Está claro que al Barcelona le crecen los enanos este año. Tras los numerosos problemas institucionales, el cambio de rumbo en el banquillo y las múltiples lesiones, que tienen al equipo bajo mínimos para afrontar el final de temporada, se ha sabido que el guardameta Marc-André Ter Stegen, una de las grandes estrellas del equipo, podría estar pensando en marcharse.

Según Lluis Canut, periodista de 'El club de la Mitjanit', de 'Catalunya Ràdio', el portero azulgrana se negó a hacer una biografía con él y le confesó que no sabía si iba a seguir en Barcelona la próxima temporada.

No es un episodio aislado en la abrupta temporada del portero, que está enzarzado con Manuel Neuer y la prensa alemana en una polémica por la titularidad de la Selección de Alemania y ya ha tenido alguna salida de tono en el club azulgrana.

'AS' recordó sus ofensivas palabras tras la milagrosa victoria del Barça en Praga: "No hemos jugado al nivel que queríamos estar, no hemos hecho las cosas bien, por suerte hemos sumado los tres puntos, pero tenemos que hablar entre nosotros de algunas cosas". Y también se fijó en su paradón del domingo a tiro de Isco, por el que prácticamente nadie del equipo le felicitó.

Para ir más lejos, el citado medio habló de una disputa importante en un entrenamiento con Leo Messi, que acabó con fuertes palabras entre ambos y por la que las cosas aún seguirían tirantes.

Con contrato hasta 2022, pero con el club azulgrana intentando su renovación, ahora se ha sabido que el meta no da por segura su continuidad en la Ciudad Condal más allá de junio. Y hay que recordar que el Barça necesita dinero en efectivo...