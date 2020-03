Rodrygo, fuera de la lista de Raúl, podría volver al primer equipo

La ausencia de Rodrygo de la lista del Castilla le abre la puerta a su citación por el primer equipo, pero eso es algo que depende en exclusiva del entrenador de este, Zinedine Zidane.

Rodrygo se perdió la anterior jornada, tanto con el Castilla como con el Madrid, por su expulsión en el último enucentro disputado, con el filial 'merengue', lo que le dejó sin poder jugar en Pontevedra o el 'Clásico'.

Esta jornada, acabada su sanción, había dudas al respecto de con qué equipo reaparecería, y está claro que no lo hará con el Castilla. Raúl ha citado a Reinier, quien no parece que vaya a tener demasiados minutos con el primer equipo este curso, pero no a Rodrygo.

Ahora la pelota, por así decirlo, está en el tejado de Zidane. El galo decidirá si le convoca o no para el duelo en el Villamarín ante el Betis. De no hacerlo, encadenará dos semanas seguidas en el dique seco.