Ronaldinho se enteró de su salida de prisión por videollamada

El ex futbolista brasileño recibió este martes una llamada muy esperada, la del juez que lleva su caso, quien le comunicó que tanto él como su hermano pasaban a estar en régimen de arresto domiciliario.

Y lo hizo de una forma sorprendente. No fue por escrito, no fue una llamada de teléfono, ni siquiera las autoridades se lo dijeron en persona. Ronaldinho debía comparecer ante el juez, pero por el COVID-19 eso no fue posible.

Pero la pandemia no ha de parar el mundo, así que el letrado hizo lo que pudo por seguir adelante, y en vez de simplemente telefonear a Ronaldinho, le informó por videollamada. Sin duda, la más extraña y alegre que ha recibido en este largo mes.

Ronaldinho abandonó entonces la Agrupación Especializada, donde se encontraba encerrado, y se dirigió al lujoso hotel en el que pasará, en una habitación separada de su hermano, su arresto domiciliario.