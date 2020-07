Rosell descarta que Neymar o el Madrid le llevaran a la cárcel

Sandro Rosell respira por estar fuera de la cárcel. No obstante, aún tiene pendiente resolver algunas de las ecuaciones que le llevaron a vivir los 645 peores días de su vida. Sobre ello reflexionó en 'La Ventana', de la 'SER'.

El ex presidente del Barça fue invitado para hablar de su libro, "Un fuerte abrazo", y descartó algunos de los posibles motivos que le llevaron a prisión; otros no los tiene claros.

"Al principio del libro pongo seis o siete opciones que se van descartando. Las del tema Neymar, el fútbol y el Real Madrid no son. Para el resto hay que esperar, por ello he puesto una querella a la juez Lamela, porque es la única forma que pueda llegar a saber quién está detrás, quien ha movido el sistema de manera fraudulenta para conseguir poner a un ciudadano dos años en la cárcel de forma preventiva sin ninguna causa. Si no me aceptan esta querella, no lo podré saber. Esta querella la tendría que haber puesto la Audiencia Nacional de oficio", comenzó diciendo.

Rosell dejó caer que piensa en la idea de una conspiración, aunque no se atrevió a decirlo: "Después de 645 días pensando, se me ocurren muchas ideas y vas descartando opciones. Como no tengo pruebas no puedo acusarlo. Hay dos opciones: o esta o la mala suerte de que se hayan juntado cuatro cosas. Es impensable pensar que un fiscal de la Audiencia Nacional de repente de oficio investigue a un ciudadano español para favorecer a una empresa brasileña cuando esta empresa no quiere ser favorecida y no quiere ser defendida, pero la Audiencia Nacional investiga y 'ataca' a un español para defender a un brasileño. No lo entiendo. Podría entender que la Audiencia Nacional brasileña ataque a un español pero al revés".