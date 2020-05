"Rosell tenía 14.000 correos míos"

Sandro Rosell ha vuelto de golpe y porrazo a la primera plana informativa y lo ha hecho con ganas de jaleo.

En una charla con Jordi Évole en su programa de 'La Sexta' 'Lo de Évole', el ex presidente del Barcelona insinuó conspiraciones contra su persona.

Jaume Roures, uno de los acusados, se defendió en 'El Món a RAC1'. "No voy a encender el ventilador. Él dice que empieza cuando el Barça firmó por Telefónica y no por Mediapro. Cuando eso pasó, hacía un año que no era presidente del Barcelona".

"El problema que tiene Rosell conmigo es que la policía dictaminó que una persona a la que sobornó tenía 14.000 correos electrónicos míos y les pasaba mis correos a él y a sus secuaces. Ese es el fondo de la cuestión. Dos personas que todavía trabajan en el Barça. No vale la pena decir los nombres", continuó el presidente de Mediapro.

Roures confirmó para acabar que Rosell es vio las caras con él y le propuso arreglarlo. "Para él, arreglarlo a la catalana era hoy por ti y mañana por mí. Dejémoslo correr que ya lo arreglaremos". El mandatario, eso sí, cree que se fue injusto con Rosell con la prisión preventiva: "Me parece muy bestia lo que ha pasado y dudo poco, seguramente, de las acusaciones que hace con Lamela".