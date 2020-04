Rousaud insiste: "Queda demostrada la corrupción en el Barça"

Emilio Rousaud se fue del Barcelona dejando unas declaraciones que hizo que el club catalán tuviera que emitir un comunicado oficial para desmentirlo todo. A partir de ahí, comenzó un cruce que continúa después de que el Barça haya decidido emprender acciones legales contra el ex directivo.

La entidad 'culé' aseguró que hará una remodelación de su Junta Directiva, mientras que se querellará contra Emili Rousaud, que ha contestado al último movimiento del Barcelona con una carta que ha aparecido en medios como 'AS' y Marca'.

En ella, Rousaud ha insistido en que "la existencia de corrupción en el seno del club queda patente en el hecho ya demostrado". Además, asegura que sus declaraciones pueden ser probadas y demostradas.

"La querella anunciada no tiene ningún tipo de fundamento, continuó en una serie de cinco apartados que explican su posición con el Barcelona.

Horas más tarde, Rousaud habló en 'RAC1' y se retractó. "Claro que me he arrepentido de haber pronunciado esta frase, pero también lamento que haya servido como excusa. Yo solo quería depurar responsabilidades, pero puede que no sea una frase muy afortunada, no lo negaré.

Este es el comunicado íntegro de Emili Rousaud, según 'AS':

"1. Que la existencia de CORRUPCIÓN en el seno del Club queda patente en el hecho ya demostrado que hayan desmenuzado contratos entre compañías vinculadas (una radicada en un paraíso fiscal que vulnera la ley de prevención de blanqueo de capitales) a fin de evitar los controles internos, las aprobaciones por parte del Comité de Adjudicaciones (que vela por la compra a precios de mercado) y de la Junta Directiva.

2. Que las afirmaciones categóricas que he efectuado para con este asunto son absolutamente ciertos y demostrables; las opiniones que he manifestado son absolutamente fundamentadas. Lo cual me permite manifestar que la querella anunciada no tiene ningún tipo de fundamento.

3. Que en su momento puse en conocimiento del Club estas irregularidades pero, desgraciadamente, han sido la causa de mi dimisión, sin embargo, no se puede menospreciar que es una obligación moral pero también legal denunciar públicamente unas actuaciones irregulares que pueden ser constitutivas de delito.

4. Que ante esta situación, me reservo el derecho a llevar a cabo las acciones que en derecho procedan en defensa de mis legítimos intereses y derechos, especialmente al considerar, por todo lo anteriormente indicado, que la querella anunciada podría ser constitutiva de un delito de denuncia falsa y de un delito de injurias dado que su finalidad real podría ser únicamente manchar mi honorabilidad personal. Este asunto queda en manos de mi abogado Sr. Diego Artacho del bufete DWF-RCD.

5. Que nunca he puesto en cuestión la honorabilidad de nuestro querido Club y de sus empleados, al contrario, me siento muy honrado de haber podido servir a mi querido Barça y de haber tenido la oportunidad de conocer a personas que trabajan en el Club con una gran calidad profesional y humana".