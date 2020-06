Rubí Soto cambia Chivas por el Villarreal

Rubí Soto está preparada para dar el salto a Europa. El presidente de Chivas anunció su marcha al Villarreal, que milita en la Primera División B Femenina.

En el anuncio por videoconferencia, Vergara señaló que este fichaje significa mucho para el fútbol femenino mexicano que ha mostrado su calidad.

"No es una coincidencia, es resultado del trabajo que han hecho y están logrando cosas emocionantes, este fichaje significa muchísimo no solamente para Chivas sino también para el fútbol femenino en todo México", dijo el directivo.

Nelly Simón, directora deportiva del equipo de mujeres del Guadalajara, reveló que la atacante fue cedida al Villarreal por dos años, acuerdo que se logró con una "negociación sencilla" entre ambos clubes.

Soto, de 24 años, debutó en el torneo Clausura 2018, se coronó como la máxima goleadora del conjunto rojiblanco en marzo pasado con 20 goles y ha sido jugadora clave para Chivas en los dos torneos más recientes.

La atacante originaria de Sinaloa (norte de México), quien no ha participado en ninguna convocatoria en la selección nacional, se convierte en la primera jugadora formada en la liga mexicana que emigra al fútbol europeo.

Soto aseguró que su fichaje con el Villarreal es el máximo reto que ha tenido en su vida y dijo estar confiada en que hará un buen papel en España y abrirá brecha para otras jugadoras mexicanas.

"Es la responsabilidad más grande que he tenido hasta el día de hoy, me voy muy contenta ya que esto va a ayudar mucho a mis compañeras, porque va a abrir muchas puertas ya que el fútbol femenil no está explotando de la manera que quisiéramos, pero me ha llegado esta oportunidad y es un pasito que voy a dar para muchas compañeras", expresó.

La delantera admitió que tras el fallecimiento de su madre a inicios de junio no se siente mentalmente fuerte, pero esta experiencia la servirá para superarse a sí misma y cumplir uno de sus sueños.

"Para mí lo más complicado fue alejarme de mi familia y después alejarme de mi segunda familia (el equipo) con quien compartía más tiempo, fue difícil, por toda la situación que pasé, tomar una decisión, pero es un sueño que busqué siempre y no lo puedo desaprovechar porque no sé si en otra ocasión me vaya a llegar", señaló.