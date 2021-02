Rüdiger negó un problema con Lampard: "No tiene sentido..."

Rüdiger comenzó la temporada con pocos minutos y poco a poco ha ido entrando en la dinámica del equipo. La llegada de Tuchel ha sido clave para él y su papel ha cambiado por completo.

En 'Sport Bild', el alemán ha asegurado que no tuvo ningún problema con Lampard: "Si hubiera sin anti Lampard, ¿por qué estuve en sus onces de sus últimos partidos?".

"No tiene sentido. Lampard es muy respetado por el club y los aficionados y la percepción de que estaba en contra de él tiene que ver con los pocos minutos que tuvo al principio de la temporada cuando no entraba en el equipo", insistió el defensa.

En cuanto a los rumores que llegaron sobre su posible salida al Paris Saint-Germain, Rüdiger admitió que pudo irse al club parisino, pero el Chelsea lo retuvo.

"No es un secreto que hubo conversaciones con el PSG. Al final, no funcionó porque el Chelsea quiso retenerme y yo no quería irme de Londres con cada centavo. Poco después de Navidad me volvieron a llamar y durante el mercado de invierno no hubo posiblidad de moverme. Quería luchar por abrirme paso", recordó.