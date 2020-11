"Ruggeri todavía dice que me quiso fracturar, ya veremos cuando lo vea en la calle"

La fractura en la zona lumbar de Exequiel Palacios durante el Argentina-Paraguay sigue generando polémica. El argentino recibió un fuelte golpe en la espalda tras un rodillazo de Ángel Romero, lo que le provocó una fractura "de apófisis transversa de columna lumbar".

Una acción que muchos compararon en las redes sociales con la patada que José Luis Chilavert estuvo a punto de sufrir de Ruggeri en un Vélez-San Lorenzo, algo que el propio ex guardameta paraguayo aprovechó para incendiar sus redes.

El ex meta compartió todos y cada uno de los mensajes en los que los usuarios le mencionaban y criticaban con dureza a Ruggeri, ex jugador al que Chilavert todavía no ha perdonado.

De hecho, 'Diario Olé' recogió las últimas y polémicas declaraciones del paraguayo sobre su rival: "Ruggeri sigue diciendo que me quiso fracturar, se sigue festejando. Ya veremos el día que me lo encuentre en la calle. Es muy guapo en la tele. Pero mano a mano...".