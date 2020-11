Russo aseguró que River y la AFA acercaron posiciones

Aunque River haya aceptado jugar en el Libertadores, la polémica todavía esta muy patente en el panorama futbolístico de Argentina, por lo que el presidente de Lanús, Nicolás Russo, quiso dar su visión de los hechos.

"Creo que ha primado un poco la cordura. La Liga mantuvo una postura firme pero al mismo tiempo la flexibilizó a través del comunicado que emitió River este domingo", explicó el directivo.

Por otro lado, también aclaró que no puede haber dudas del mandato en la competición. "Tapia es la máxima autoridad de la casa madre y La Liga abarca los clubes de Primera. Lo que no hay y no debe haber es doble comando. Reglas claras", añadió.

Finalmente, entre tanta discusión y cambios de decisiones, River tendrá que jugar su encuentro frente a Banfield en el estadio Libertadores de América, campo de Independiente.