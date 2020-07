Saint-Étienne y Arsenal, en guerra por Saliba, que se queda sin su final de Copa

En el mercado de traspasos del pasado verano, el Arsenal se hizo con el fichaje de William Saliba a cambio de 30 millones de euros, un jugador que aterrizó en el conjunto 'gunner' procedente del Saint-Étienne.

Pero los ingleses devolvieron al joven central de 19 años al conjunto francés a comienzos de temporada con un acuerdo de cesión, acuerdo que ya ha finalizado.

El pasado 1 de julio, los franceses anunciaron en un comunicado que no habían conseguido llegar a un acuerdo con el Arsenal por la prolongación de la cesión del cotizado zaguero, comunicado al que los ingleses respondieron tan solo unas horas después.

El Arsenal informó a través de un comunicado oficial que el futbolista francés de ascendencia camerunesa ponía punto y final a su etapa en la disciplina de 'les verts' debido a la finalización de su contrato.

Un regreso a la disciplina inglesa que impedirá a Saliba disputar la ansiada final de la Copa de Francia que enfrentará a su ex equipo ante el París Saint-Germain, algo que ha decepcionado al jugador.

Al parecer, Saliba tenía la ilusión de despedirse del Saint-Étienne en la gran final, pero si el galo jugaba el encuentro del 24 de julio ante el PSG, los 'gunners' estaban obligados a abonar 2,5 millones de euros a los franceses.

En dicho comunicado, los ingleses informaron de un intento de llegar a un acuerdo con los franceses por la prolongación del acuerdo de préstamo, pero no encontraron colaboración alguna para llegar a un punto en común. Por eso, al Arsenal no le tembló el pulso y puso punto y final a su cesión. En las próximas horas, Saliba volverá a enfundarse la camiseta 'gunner'.

El comunicado oficial del Arsenal es el siguiente:

"Durante nuestras conversaciones con el Saint-Étienne, nuestro objetivo ha sido proteger el bienestar de William Saliba, así como los intereses del Arsenal, al tiempo que respetamos los términos del préstamo".

Y añade: "A pesar de que el préstamo finalizó el 30 de junio, estábamos dispuestos a encontrar una manera de que William jugara en la final de la Copa el 24 de julio, a pesar de no tener la obligación contractual de hacerlo".

"Mientras William regresaba de una lesión, le pedimos a Saint-Étienne que siguiera un plan de entrenamiento con él en colaboración con nosotros, para asegurar que estuviera completamente en forma para el comienzo de la próxima temporada", prosigue.

"Para nuestra sorpresa, no pudimos llegar a un acuerdo sobre este plan propuesto por nuestros expertos médicos, así que no vamos a arriesgar el bienestar de un jugador del Arsenal. Saliba estaba entusiasmado con la posibilidad de acabar su trayectoria en el Saint-Étienne en una final. El Saint-Étienne solo quería una prolongación del contrato hasta el 24 de julio, día de la final contra el PSG, pero no ha podido llegar a un acuerdo con el Arsenal debido a unas condiciones financieras inaceptables", sentencia

Calidad por los cuatro costados

Pese a que apenas acaba de cumplir la mayoría de edad, el canterano del Saint-Étienne demuestra un desparpajo sobresaliente sobre el terreno de juego, un muro impenetrable en la última línea del equipo.

Un total de 17 partidos oficiales ha podido disputar este curso en territorio francés, llegando a ofrecer una asistencia de gol. En total, con el primer equipo ya ha disputado 36 partidos. Veremos si Arteta ya le ha buscado un puesto en su equipo titular de cara al próximo curso.