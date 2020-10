Sakai exonera a Neymar: "Nadie me dijo nada discriminatorio"

El PSG-Olympique de Marsella, que finalizó con victoria para el cuadro del sur de Francia por 0-1, ha generado en las últimas semanas una gran polémica por los cruces de acusaciones de racismo que involucraban a Neymar, Álvaro González y Sakai.

El brasileño y el japonés tuvieron sus más y sus menos durante el choque, con el brasileño presuntamente dedicando un insulto racial al nipón que al final, ante la falta de evidencias claras, ha quedado en nada, al igual que los supuestos insultos que el '10' del PSG habría recibido por parte de Álvaro.

La resolución y la falta de sanciones tanto para el español como para el brasileño ha supuesto todo un alivio para un Sakai que este jueves se ha pronunciado al respecto y ha exonerado a Neymar de cualquier culpa.

"Las últimas dos semanas fueron difíciles, pero me alegra saber que los dos jugadores en cuestión no fueron castigados esta vez. Nadie me dijo nada discriminatorio. Tuvimos una pequeña discusión en un partido que de repente se puso un poco emocional", comenzó explicando en su cuenta de Instagram.

"Ahora que todo ha terminado, lo único importante es que el Marsella ganó el partido. Para la próxima vez, volveré a hacer todo lo posible para que puedan disfrutar de un emocionante derbi", sentenció el japonés.

De esta manera, parece que todo el lío de 'Le Classique' llega a su fin y a partir de ahora el esférico volverá a copar la actualidad de ambos conjuntos, dos de los más poderosos de la Ligue 1.