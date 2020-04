Sale a la luz una charla premonitoria Simeone-Godín por la Champions

El Atlético de Madrid dio un golpe en la mesa llevándose por delante al actual campeón de la Champions League. Simeone y los suyos hicieron un asalto a Anfield.

Pero antes, el argentino estuvo hablando con uno de sus mejores ex jugadores, que no es otro que Godín. El uruguayo ha desvelado en 'ESPN' la conversación premonitoria que tuvo con el Cholo.

"El Atlético necesitaba este rival tan poderoso y favorito en todos los papeles. Voy a contar una anécdota, ya que volé con el Cholode vuelta de las vacaciones de navidades y me habló de la eliminatoria. Yo le pregunté y me dijo: 'Mira Diego, sé que en el Wanda les ganamos, no sé si 1-0,2-0 o 2-1, pero les ganamos. El tema va a ser en la vuelta, pero estoy convencido de que los muchachos creen que en el Wanda les ganamos", explicó.

Sobre cómo vivió ambos partidos, Godín sufrió y lo disfrutó como un aficionado más: "Fui un hincha más. Cuando se logró en Anfield yo estaba loco de la vida, ya te puedes imaginar. El Atlético viene de un año complicado y están teniendo bastantes altibajos en Liga, también por lo que pasó en la Copa del Rey... Ahora me toca estar al lado del hincha y se disfruta de la mejor manera".