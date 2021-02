Sanabria dijo adiós: "Me hubiese gustado despedirme de una forma diferente"

Sanabria ya no es jugador del Real Betis. Se comprometió con el Torino, de la Serie A, por cuatro temporadas. En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje de despedida hacia el club y la afición verdiblancos. Lo más destacable, que aseguró que le hubiera gustado decir adiós de otra forma.

"Aquí, se cierra una etapa especial en mi vida de la cual solo me llevo las cosas buenas y el aprendizaje de las no tan buenas... Me hubiese gustado despedirme de una forma diferente, pero las circunstancias no me lo han permitido", comenzó redactando.

"Me queda dar las gracias a todos los trabajadores del club, a todos los entrenadores y a todos los compañeros con los que me tocó compartir durante todo este tiempo. Fue un placer vivir y disfrutar al lado de ustedes", añadió, centrado en todo lo referente al cuadro andaluz.

Y concluyó así: "Me quedo con los buenos momentos y me llevo muchas amistades que durarán por siempre. Mucha suerte durante la temporada, Real Betis Balompié". El jugador, en total, suma 84 partidos como verdiblanco, 22 goles y tres asistencias.