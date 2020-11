Sanabria y Loren adelantan a Borja Iglesias

Los '9' del Betis son protagonistas de un debate por su escaso acierto en las primeras jornadas de Liga, en las que el paraguayo Tonny Sanabria, con dos, ha cogido la delantera en el once frente al canterano Loren Morón, con uno, y Borja Iglesias, quien no se ha estrenado y se define en un estado de paciencia como "aceptación activa".

"La paciencia no es la espera pasiva. Es la aceptación activa del proceso necesario para obtener tus metas y sueños", afirma en su cuenta de Twitter Borja Iglesias después de que Sanabria y Loren hayan roto sus sequías goleadoras y se le hayan adelantado en el once bético.

Tonny Sanabria, quien se estrenó ante el Elche en el Villamarín (3-1) y marcó otro gol al Barcelona, es el '9' que parece haber elegido el técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, para su once titular después de que su apuesta por Borja Iglesias desde el comienzo liguero no diera frutos.

Por su parte, Loren Morón se estrenó esta temporada ante el Barcelona en la derrota bética por 5-2, en la que logró el segundo tanto de los de Pellegrini tras sustituir a Sanabria a falta de 20 minutos para el final del partido ante los de Ronald Koeman.

Loren partió el año con la rémora física de haber pasado el coronavirus y también parece estar en estos momentos por delante de Borja Iglesias, quien llegó en el verano de la pasada temporada procedente del Espanyol después de que el Betis hiciera efectiva una cláusula de rescisión de casi 30 millones de euros.

Del protagonismo que ha cobrado Tonny Sanabria desde que regresó de su cesión en el Genoa, hablan los 532 minutos que ha sumado en ocho partidos frente a los 264 en seis encuentros de Borja Iglesias y de los once en cinco de Loren Morón.

"No era normal que no marcaran goles, me alegro por Tonny (Sanabria) y dije que Loren y Borja (Iglesias) volverían a marcar. Loren marcó y tuvo otro que sacaron de la línea. Me alegro por ellos", afirmó Pellegrini tras el partido del Camp Nou.

El Betis, en séptima posición con 12 puntos, ha neutralizado los 17 goles que ha recibido con los doce anotados por, además de Sanabria (dos) y Loren Morón (uno), por Cristian Tello -con cuatro, el máximo anotador-, los dos del portugués William Carvalho y los logrados por el argelino Aïssa Mandi, el francés Nabil Fekir y Sergio Canales, uno cada uno.