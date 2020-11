Sandoval avisa al Oviedo: "Las rachas están para romperlas"

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, confió en que su equipo sea capaz de romper la racha victoriosa que actualmente cosecha el Oviedo con motivo de la visita al Carlos Tartiere.

"Las rachas están para romperlas y el tema de la racha lo que te ayuda es para coger confianza. Es así como está el Oviedo. Nosotros nos vamos a guiar por el día a día, lo que más me preocupa es el entrenamiento de hoy y que los jugadores estén disponibles para jugar ante el Oviedo. A partir de ahí hay que preocuparnos de nosotros y no mirar más allá", señaló.

"Sabemos que las rachas hay a equipos que les ayudan y a otros les perjudica. No es el caso de los equipos de Ziganda. Es un entrenador que inculca mucha intensidad a su equipo, es un conjunto muy bien armado, un equipo con un sistema que no se sale del guion y al que cuesta mucho ganarlo. Los resultados no eran acordes a lo que ofrecía y ahora han cogido un rumbo que les va a dar confianza. Pero aquí estamos nosotros para intentar quitarles esa confianza", dijo.

El técnico confirmó que seguirá haciendo rotaciones durante la temporada: "Vamos a necesitar a todos, tenemos una plantilla muy amplia y todos han de sentirse protagonistas. Seguiremos trabajando y el día a día nos irá diciendo cómo hacemos las rotaciones. Confío tanto en la plantilla que cualquier jugador que esté dentro del equipo titular lo va a hacer bien".

Sandoval aseguró que ve al equipo bien, "con ganas de mejorar", y valoró la competitividad mostrada contra el Espanyol: "El ambiente no ha cambiado, este equipo, si algo tiene en valor, es el ambiente que se vive dentro, es como una familia. Nosotros sabemos las virtudes y los defectos que tenemos y a partir de ahí trabajamos en esa línea".

"Pero estos últimos resultados lo que hacen es empujarnos, un poquito más, a conseguir los objetivos marcados por el equipo. Lo que intentamos es que el jugador disfrute dentro del terreno de juego y por lo que estamos viendo en los últimos encuentros eso está sucediendo", añadió.

En cuanto a la figura del delantero Sekou Gassama, cree que deben intentar que saque su mejor versión sin por ello meterle presión: "Nosotros hemos confiado mucho en Sekou y hemos apostado por él, es un chico muy joven y que tiene que dar mucho y con un futuro brillante. Pero sabemos que hay que seguir trabajando con él para sacar el máximo rendimiento de este jugador".

"Nosotros en el día a día trabajamos mucho con los jugadores. Siempre lo he dicho, somos inconformistas y queremos transformar a los jugadores en inconformistas. Con Sekou hablo mucho, pero igual que hablo con Mula, con Franchu o con el capitán, hablo con todos", agregó.

Por otro lado habló de su forma de vivir los partidos: "Yo siempre disfruto. Para mí, esta profesión es la leche. Lo más importante de todo es vivirlo como lo hacemos, con pasión, como lo hace mi cuerpo técnico, que analizamos todos los detalles de los partidos".

"Los resultados no nos confundirán, nosotros vamos a seguir trabajando para sacar lo mejor y los mejores resultados con esta plantilla. Para mí, si el equipo compite, es el mayor disfrute que pueda haber en un partido", finalizó.