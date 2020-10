Sandoval cree que el Logroñés merece ir mejor en la tabla

Sandoval es consciente de que el Logroñés no es moco de pavo y que su duelo no será fácil. En la rueda de prensa previa, aseguró que su Fuenlabrada tendrá que tener cuidado por mucho que sea el único invicto, de momento, de la categoría.

"Veo un equipo que ha tenido más futbol que puntos, no ha sido justo el juego para los puntos que ha conseguido. El otro día perdió contra el Leganés, candidato al ascenso, y perdió de penalti, y en los últimos 25 minutos el Logroñés hizo muchas cosas bien. Es un equipo que trabaja en bloque, muy intenso y que debemos tener mucho cuidado con las transiciones defensa-ataque, tiene muy bien definido su juego", dijo sobre el contrincante.

"Tenemos que estar muy atentos y saber defenderlos bien. El Fuenlabrada va a seguir con la misma dinámica que es fijarnos bien en nosotros mismos. Hay que tener en cuenta varios factores del Logroñés, ha conseguido que los equipos a los que se enfrentan se hagan más pequeños, el Almería perdió frente a ellos, eso significa que el trabajo de Borja es muy bueno de cara a tener un futuro más tranquilo en la categoría", añadió.

Sobre el hecho de ser los únicos de Segunda División que todavía no han perdido, afirmó: "Le damos valor ya que creemos que somos un equipo difícil contra el que jugar. Ojalá dure mucho, dice mucho de este equipo, y ojalá lo podamos alargar".

¿Habrá bajas? "Tenemos todos los jugadores a disposición, incluido Jano, que ya está a ritmo de competición. Mañana irán todos convocados y me facilita a mí el tema de las rotaciones. No hay Fuenlabrada A ni B, hay un equipo de 26 jugadores en la que todos van a competir de una manera brutal y eso a mi me hace sentir orgulloso de esta plantilla que tenemos".

De paso, Sandoval le restó importancia a que su rival sea recién ascendido: "Son los partidos que más miedo me dan, son los partidos trampa. Solo hay que pensar lo que era el Fuenlabrada, el año pasado, para los demás equipos. Era un rival difícil y que estuvo arriba toda la temporada. Yo me fijo en el plantel, en el entrenador y en su dinámica de juego".