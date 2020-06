"¿Sané? Tiene un año más de contrato, no hay más que decir"

Kahn quiere tener pies de plomo a la hora de negociar el Bayern de Múnich por Leroy Sané. El ex portero advirtió que al futbolista alemán aún le resta un año de contrato con el Manchester City.

"¿Sané? Todavía tiene un contrato de un año con el Manchester City, y no hay nada más que decir al respecto", aseguró el ex arquero del Bayern de Múnich y miembro de la junta directiva a 'ZDF'.

Advirtió Kahn al Bayern de Múnich de que no se tienen que apresurar para fichar al alemán, viejo anhelo en 2019 antes de lesionarse y de nuevo objetivo de los bávaros para este verano.

"Más adelante ya hablaremos de los fichajes y los compromisos de los jugadores si realmente se llegan a producir, pero además ahora estamos en un momento en el que hay que tener mucho cuidado, especialmente económicamente", sentenció.

El futuro a medio plazo de Sané no está en el Manchester City. Ya lo confirmó Pep Guardiola: "Leroy ha dicho que no quiere extender su contrato a partir de la próxima temporada. Si al final de esta campaña acordamos con otro club que se vaya, se irá. Si no, se irá cuando acabe su contrato el año que viene".