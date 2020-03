Santi Mina explotó contra la afición del Getafe

El Getafe y el Celta decidieron sacar la bandera blanca y sellar la paz en el partido del pasado sábado. Acabó en un empate a cero y con Santi Mina haciéndole gestos a la grada del Colisum Alfonso Pérez.

Las cámaras de 'Movistar Fútbol' captaron los movimientos de un Santi Mina que se topó y explotó con la grada cuando fue sustituido por Pione Sisto cuando ya le quedaban unos suspiros al encuentro.

"Lo único que he visto ha sido cuando ha venido al banquillo. Tenemos que controlar mejor los nervios y ha sido algo que no me gusta, pero puedo entenderlo porque vas a muchas revoluciones. Habría preferido que no lo hubiese hecho", dijo.