Sao Paulo pidió la nulidad de un partido... ¡de hace un mes!

Leonardo Gaciba, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) abrió la puerta a la polémica tras unas declaraciones en las que reconoció que el arbitraje perjudicó a Sao Paulo en su derrota por 3 a 0 frente a Atlético Mineiro.

"Hicimos un análisis de las jugadas. La línea no está bien colocada. Hay otros detalles que tenemos en nuestro análisis. De nada sirve luchar contra la imagen. Claramente, la línea no se coloca por defecto. No fue un error de tecnología. Fue un error humano colocar la línea del fuera juego", aseguró Gaciba.

Unas palabras que desembocaron en la petición de Sao Paulo de que se anulara ese duelo ante el conjunto de Jorge Sampaoli. Así lo dejó claro Alexandre Pássaro, director ejecutivo del club.

"El club fue perjudicado por la aplicación errada de la regla de juego. Siempre supimos que habíamos sido perjudicados, la única diferencia es que solo tuvimos elementos que comprobaron esto con las declaraciones de Gaciba", sentenció.