Sara Sálamo se cansa: "El único 'hat trick' de Isco ha sido estando conmigo"

Sara Sálamo ha presentado 'El ocaso del mono que arañaba a la pared' y en las últimas horas ha pasado por programas como 'La Resistencia' o diarios como 'El Mundo', en el que dejó mensajes contra los críticos.

"Tengo una media de 200 personas bloqueadas al día en Twitter. Me voy a quedar sola. No es agradable, pero desde que critiqué a VOX ha sido así. No entiendo por qué la gente tiene que esperar un comportamiento concreto de alguien que no conoce. Es absurdo hacer esas suposiciones sin cruzar dos palabras conmigo", dijo en la entrevista con Iñako Díaz-Guerra.

Sara Sálamo quiso dejar claro que no es una mujer florero y ni mucho menos 'la mujer de'. "Gano mi dinero y ni así dejo de recibir calificativos y menosprecios diarios. Es tristísimo", continuó.

También se refirió, y con datos, a los que dicen que Isco ha bajado de nivel desde que está junto a ella: "Te voy a decir una cosa que a veces estoy tentada de poner en Twitter y me corto. El primer y único 'hat trick' que ha hecho mi chico ha sido estando ya conmigo".

"Tan mala influencia no seré, que luego dicen que está en declive por mi culpa y es tan sumamente absurdo tener que replicar esto... es de coña", acabó Sara Salamo.