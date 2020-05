Sari Van Veenendaal abandona el Atleti y ficha por el PSV

Ya es oficial, Sari Van Veenendaal es la primera baja del Atlético de Madrid en este mercado de fichajes. La holandesa, que llegaba la temporada pasada como la mejor guardameta del pasado mundial, ha decido abandonar la ciudad deportiva Wanda tras un año irregular.

Empezando como portera suplente de Lola Gallardo con Sánchez Vera, la holandesa accedió a la titularidad con Pablo López debido a la lesión de la sevillana. Con el entrenador madrileño, la portera no defraudó y rindió a un gran nivel, pero al recuperarse la capitana sus minutos volvieron a verse menguados.

Además, la gran irregularidad del equipo en Liga y la pronta eliminación en Copa dejaron al Atlético sin posibilidades de ganar el título. Ahora, el Atlético de Madrid tendrá que volver a buscar en el mercado una portera de garantías que pueda ayudar en la lucha por la Liga.

En el comunicado de club holandés, la guardameta se muestra feliz de regresar al fútbol de su país y ha asegurado que no no da un paso atrás en su carrera: "Estoy feliz de regresar a los Países Bajos y ciertamente no vendré aquí para dar un paso atrás. El PSV es un club que ha seguido progresando en su desarrollo y tiene ambiciones deportivas que me atraen personalmente".