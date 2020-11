Saúl hizo autocrítica pero está tranquilo al depender de sí mismo

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez resaltó tras el empate contra el Lokomotiv de Moscú ruso (0-0) que el equipo depende de sí mismo para pasar a octavos de final, aunque reconoció que "las cosas no están todo lo bien" que quería el equipo rojiblanco, segundo de grupo con cinco de 12 puntos.

"Dependemos de nosotros, las cosas no están todo lo bien que quisiéramos, pero están bien y tenemos que ganar los partidos que quedan", señaló Saúl tras el encuentro a 'Movistar Liga de Campeones'.

El centrocampista ilicitano dijo no estar enfadado pero admitió que es "una pena no haber conseguido la victoria". "Los tres puntos eran muy importantes, hemos hecho un parido bueno para hacer goles, el portero de ellos ha estado bien, no hemos tenido claridad para crear más opciones, el rival estaba muy atrás y era difícil entrar", explicó.

El Atlético pareció perder peligro conforme avanzó el encuentro. "Como se va dando el partido, a lo mejor te vas apagando al ver que no consigues entrar. El equipo está bien, tenemos que seguir así, en esta línea conseguiremos el objetivo", zanjó Saúl.