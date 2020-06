Saúl ve al Atlético en los puestos que merece

El Atlético puede sacar pecho. Hasta la fecha, es de los equipos que mejor ha vuelto tras el parón.

Saúl habló al respecto con 'Mahou': "Creo que el equipo está en una buena dinámica, estamos obteniendo los resultados, pero no podemos parar ahora. El trabajo no está totalmente hecho, es verdad que hemos conseguido lo más difícil que es ponernos en las posiciones que debemos y tenemos que estar. Ahora queda rematar la faena con el partido a partido sabiendo que cada uno de los choques que quedan es una final", dijo el ilicitano.

Su próximo rival, el Alavés. "Jugamos en casa, es un choque importante. El Alavés es un equipo rocoso, con jugadores de ataque muy buenos, Joselu, Lucas… pueden marcar diferencia en cualquier momento. Si estamos juntos y tenemos la pelota, podemos hacer daño al rival" sentenció Saúl.

El partido será en el Metropolitano, pero no habrá hinchada en las gradas, y eso se notará: "Sentimos un vacío inmenso de ver que nuestra gente no está cerca de nosotros, al final eso nos da un plus cuando jugamos en casa. Y cuando jugamos fuera, ver siempre a tu afición que te acompaña a todos lados es muy importante. Lo notamos demasiado".