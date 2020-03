Savic acabó con dos dientes rotos y señaló al VAR

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate frente a un aguerrido Espanyol. Una de las jugadas acabó con Savic por los suelos después de un choque con Embarba. Los rojiblancos reclamaron un codazo.

"Es una roja ejemplar, el jugador me da un codazo sin mirar el balón. Tengo dos dientes rotos, no entiendo para qué sirve el VAR si no se revisan esas jugadas, es una roja ejemplar", aseguró tras el encuentro a 'Movistar LaLiga'.

Más allá de esa jugada, dio la línea a seguir: "Es lo que hay, queda mucho por delante y debemos estar en la pelea por la Champions League. La estadística dice que no hemos sacado muchas victorias fuera de casa, pero el Espanyol también tenía necesidades. Salió con sus armas y es un punto que suma".

"Es importante recuperar a todos -por Joao y Diego Costa-. Los vamos a necesitar, son determinantes y resuelven partidos", sentenció.