Savic tiene estudiado a Tuchel: conoce sus cambios de sistema

Savic ha hecho los deberes. Es consciente de qué ha estado haciendo Thomas Tuchel como entrenador del Chelsea desde su llegada procedente del PSG y lo expuso en la rueda de prensa previa al encuentro de su Atlético. Su entrenador, el Cholo Simeone, compareció a su lado.

"El sistema ha cambiado, están jugando con tres centrales y sacando buenos resultados. Tienen jugadores ofensivos muy buenos, pero estamos preparados para el encuentro", aseguró el zaguero acerca de cómo se desenvuelven los 'blues' con su nuevo técnico.

¿Ha bajado el nivel de la Liga Española respecto al resto? "Es una opinión donde todos pueden opinar. Nosotros nos concentramos en nuestro partido contra el Chelsea. Es un equipo fuerte con mucho talento. El equipo está listo y nos concentramos solo en nuestro partido".

Acerca de si le ha causado dificultades aclimatarse al sistema de tres centrales del Cholo en el Atleti, contestó: "Personalmente, no me ha costado. Ya lo jugué en Fiorentina. La fortaleza del equipo es que podemos jugar varios sistemas. Podemos cambiar con tres centrales o cuatro defensas. El equipo está recibiendo goles, pero, cuando elogiábamos al equipo por no encajar goles, ahora tenemos que mejorar todos, tanto la defensa como el resto del equipo".

Centrado en cómo afrontan en general la Champions, sostuvo: "Es una competición que estamos encantados de poder jugarla cada año. No pensamos más lejos que el partido de mañana. Es un adversario muy fuerte y, con el cambio de entrenador, han mejorado mucho. Estamos concentrados solo en el partido de mañana".