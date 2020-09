"Se me dan bien las grandes noches; Lewandowski es el mejor del mundo"

El Sevilla se enfrenta este jueves 24 de septiembre al Bayern de Múnich en la gran final de la Supercopa de Europa, una gran cita de la que Luuk de Jong ha querido hablar en unas declaraciones concedidas a 'Marca'.

El hispalense no dudó en recordar cómo fue la gran noche de la final de la Europa League, cuando anotó dos goles que le dieron el título al Sevilla: "Fue una noche increíble y es normal que la gente que te vea te hable sobre esto. Hacer dos goles en una final realmente es algo increíble e inolvidable".

"La semifinal y la final, donde puede ayudar al equipo. Nunca imaginé que podía vivir un momento así. Son cosas que se sueñan y al final se hacen realidad. Fue un gran partido y para mí es inolvidable. Es el número uno", añadió.

"Es verdad que he marcado goles en partidos importantes. Se puede decir que se me dan bien las grandes noches. Pienso que también ha sido porque el equipo ha estado muy bien. He marcado goles importantes y ahora quiero hacerlo en cuanto más partidos, mejor", comentó sobre sus decisivos tantos.

En cuanto a la gran final europea, declaró: "Es un gran partido y ante un gran rival. Ojalá pueda seguir con esa dinámica de goles en las grandes noches, pero repito que lo importante es el equipo. Lo más importante no es marcar goles, sino jugar juntos. Saber sufrir e intentar ser el Sevilla que todos quieren ver, el que siempre compite y da la cara".

Además, De Jong no dudó en calificar a Lewandowski como el mejor delantero del mundo: "Es un increíble delantero, un goleador auténtico. Pienso que marca goles con facilidad y tienes más cualidades. Va bien de cabeza, tiene buen disparo, juega bien con sus compañeros. Creo que en este momento es el mejor delantero del mundo".

Finalmente, el neerlandés tuvo palabras de elogio para Rakitic: "Es un gran jugador, un gran fichaje con su vuelta. Es un líder por su personalidad y se adaptará rápido al equipo. Viene de un gran equipo y sus cualidades son fantásticas".