Se pronuncian sobre la implicación de Asensi en el 'Barçagate'

Xavier Asensi, responsable de la oficina de Hong Kong en 2018, se negó a hacerse cargo en ese momento de dos facturas de las empresas contratadas por el FC Barcelona del conglomerado Nicestream en el caso 'Barçagate' y lo dejó por escrito en un correo electrónico dirigido a Óscar Grau, director general del club.

Así lo explica el sumario del caso al que ha tenido acceso 'EFE', el cual aporta un correo electrónico del 20 de junio de 2018, enviado por Asensi a Grau, quien fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional este mismo lunes.

"Me gustaría utilizar este correo para pedir de forma oficial un 'disclaimer' (una excepción de responsabilidad) del club hacia mí respecto a los dos contratos que tuve que firmar como MD de APAC (responsable del área de Asia-Pacífico) tal y como me pidió el club", explica Asensi en el correo.

Y sigue: "Error mío por no haber leído los contratos, pero cada día que pasa tengo más claro que si los hubiese leído no los habría firmado. La prueba está en que el viernes 2 de marzo ya me negué a firmar un tercer contrato que se me pidió".

Asensi es consciente de que "si acabase haciendo el pago desde Hong Kong podrían haber graves y serias implicaciones legales para mí (y para ti Óscar)".

El responsable de la oficina de Hong Kong admite que no puede ni se hará "responsable de un pago de casi 230.000 euros a unas empresas en parajes remotos que no sé qué hacen, ni quién son ni para qué se han contratado".

Concretamente, desde la oficina de Hong Kong se hizo un pago a la empresas Big Data Solutions y Coyote Express, las dos propiedad de Carlos Ibáñez, por un precio de 180.000 euros y 49.800, respectivamente.

"Óscar, cuanto más pienso y leo lo que estas empresas hacen más claro tengo que esto no es agua clara".

Y añade: "Estos dos contratos de Coyote y Big Data muy tranquilo no me dejan".

Finalmente, pide "por favor si el club (Román Gómez-Ponti o quien quieras) me puede facilitar el 'disclaimer' donde me exonere y me saque toda responsabilidad legal al respecto de estos dos contratos".

En el sumario, los Mossos concluyen después de este correo electrónico que "Asensi aparentemente fue obligado por el club a firmar los expresados contratos y, de hecho, ni siquiera se leyó los mismos previamente".

Además, consideran relevante que "finalmente y después de estos correos el coste de estos dos contratos se imputó a otro departamento".

Y dicen que "se habrían forzado estas imputaciones de costes a otros departamentos a pesar de no ser servicios encargados por estos mismos departamentos".