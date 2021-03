Muamba, que estuvo 78 minutos muerto en un Tottenham-Bolton, se reencuentra con su salvador

Fabrice Muamba no es muy dado a recordar aquel episodio de marzo de 2012. Y es normal. El que fuese jugador del Bolton Wanderers, ahora equipo de la Cuarta División Inglesa, estuvo a punto de morir en un encuentro ante el Tottenham por un paro cardíaco.

De hecho, estuvo "78 minutos muerto", tal y como recuerda el médico que ayudó a salvarle la vida. Ambos se reencontraron nueve años después gracias a un reportaje de 'SportBible'.

Jonathan Tobin fue el doctor que intervino en aquel encuentro de cuartos de final de la FA Cup. En un White Hart Lane con 30.000 espectadores, el mundo se paró a los 41 minutos de juego, cuando Muamba cayó desplomado al suelo. El encuentro fue aplazado.

"Alrededor de los 40 minutos después, mi visión comenzó a volverse muy borrosa. Cuando miré a alguien, pude ver a dos de ellos", dijo el, por aquel entonces, joven de 23 años. Las asistencias intentaron reanimarle, pero ni con el desfribilador pudieron hacer reaccionar a Muamba. Este fue trasladado al hospital, de donde pocos esperaban que saliese.

El citado medio reunió al médico y ex futbolista nueve años después. "Doctor, ¿pensó que me despertaría cuando estaba en el hospital?", preguntó el ex futbolista emocionado. Y el galeno respondió sin titubear: "No, no pensé que volverías a despertar, amigo. Nadie lo hizo".

"Nadie esperaba que saliera de ese edificio. Todos pensaron que iba a tener algún tipo de daño cerebral o quedaría discapacitado permanentemente si salía. Si le preguntas a un cardiólogo, nadie tiene un tiempo de inactividad de 78 minutos y hace un recuperación. Nadie", relató.

"¿En serio?", espetó sorprendido Muamba. "Nadie pensó que te ibas a despertar. Estuviste muerto durante 78 minutos. Quiero decir, Jesús. Eres un caso único en la vida".