Se retira una leyenda: Alicia Fuentes cuelga las botas a los 42 años

Alicia Fuentes anunció a través de sus canales oficiales que cuelga las botas. A sus 42 años, la leyenda del fútbol femenino español pone punto y final a una carrera profesional cargada de éxitos.

La mítica jugadora malagueña lució los colores de Levante, Málaga, Estudiantes, Sevilla, Apolo, Barcelona, Las Planas y Seagull, equipo en el que militó este último año.

En total, 25 años de exitosa carrera donde llegó a ser internacional y disputó la Eurocopa de 1997 en Suecia y Noruega. "¡Pues es el momento de colgarlas! Solo puedo que estar agradecida y sentirme privilegiada de haber estado más de 25 años disfrutando ¡y aprendiendo de lo que tanto amo!", publicó la española.

"Gracias a tod@s los que he conocido, compartido, luchado, sufrido y disfrutado para que nuestro fútbol creciera. ¡¡Gracias a los ocho clubes por los que he pasado y las selecciones!! Seguiré mis sueños... cuento con lo que el deporte me han ensañado sus valores y seguiré aprendiendo y formándome para seguir mi nuevo camino, gracias a todos los que me habeis seguido, agradecida siempre", añadió la malagueña.