Seis positivos más en la Fiorentina

En Italia aún no hay plan para la vuelta de la Serie A. Pero los entrenamientos ya van a comenzar y, antes de ello, todos los equipos están haciendo pruebas tanto a los jugadores como a los empleados.

La Fiorentina informó de los resultados. Un total de seis personas dieron positivo. Según 'AS', tres de ellas son jugadores, los otros tres serían empleados del club.

La entidad viola ya ha tomado medidas. Todos ellos estarían aislados en sus respectivos domicilios para evitar posibles contagios.

Aún faltan ciertas pruebas médicas. La idea de la Fiorentina pasa por terminarlas este viernes y comenzar los entrenamientos cuanto antes.

La Fiorentina no dio los nombres de los jugadores que dieron positivo. Pezzella quiso dejar claro que, esta vez, él no fue uno de ellos. "Las noticias que circulan con respecto a mí son falsas, por suerte no tengo coronavirus. Prudencia con estas cosas, por favor", escribió en su Twitter.